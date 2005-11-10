La discussione sul fallo di mano continua ad alimentare polemiche in Champions League. Questa volta a far discutere è l'episodio avvenuto durante Arsenal-Borussia Dortmund, terminata 1-1, quando al 51' il pallone ha colpito il braccio di Viktor Gyokeres all'interno dell'area di rigore dei Gunners. L'arbitro italiano Maurizio Mariani ha lasciato proseguire il gioco e il VAR non è intervenuto, nonostante le proteste della formazione tedesca. Una decisione che ha provocato la reazione del Borussia e che ha trovato anche Lothar Matthaus particolarmente critico. L'ex Pallone d'Oro, intervenuto nella trasmissione della BILD 'Lothar legt los', ha espresso tutta la propria incomprensione per l'attuale interpretazione della regola.

Matthäus non ci sta: "Era un fallo di mano chiaro"

Il giudizio dell'ex capitano della Germania è netto. "Quello era un fallo di mano, un fallo di mano chiaro - ha dichiarato Matthäus -. Poi gli arbitri discutono, cercano di spiegare e giustificare la decisione. Ma ci sono stati falli di mano molto più evidenti di questo, uno o due anni fa, che venivano regolarmente sanzionati. Non ci capiamo più nulla. E se non riusciamo a capirci noi, con Niko che è tutti i giorni sul campo e io che mi occupo di calcio quotidianamente, per i tifosi diventa ancora più difficile".

Matthaus ha poi spiegato di comprendere perfettamente la frustrazione dell'allenatore del Dortmund Niko Kovac, che nel postpartita aveva manifestato tutta la propria perplessità. "Non riesco più a capirlo. Continuo a chiedermi: ma che cosa è diventato un fallo di mano?".

Ricken: "Era un rigore netto"

Le parole di Matthäus fanno seguito alle dichiarazioni dei principali protagonisti del Borussia Dortmund. Il direttore generale Lars Ricken, intervenuto a Sky al termine della partita, non aveva nascosto il proprio disappunto: "Era un rigore netto. Il pallone non è stato deviato".