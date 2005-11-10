Watford ha ufficializzato il nome dell'allenatore che prenderà il posto di Alessio Dionisi sulla panchina degli Hornets: si tratta di Edward Iordanescu.

L'ex allenatore della Nazionale rumena, 48 anni, ha firmato un contratto ieri sera ed è arrivato nell'Hertfordshire questa mattina. "Sono molto orgoglioso e felice di essere in questa società - ha detto il Iordanescu -. La squadra è in un momento difficile, ma ho già visto molte delle partite negli ultimi giorni e sono molto fiducioso per il futuro".