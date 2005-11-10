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Watford, ecco il nuovo allenatore di Edoardo Bove: è Edward IordanescuUfficiale
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Luca Bargellini
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Oggi alle 12:49Calcio estero
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25.11.2026 12:49Calcio estero
L'ex ct della Romania ha firmato ieri il suo nuovo contratto ed è approdato nell'Hertfordshire questa mattina
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Watford ha ufficializzato il nome dell'allenatore che prenderà il posto di Alessio Dionisi sulla panchina degli Hornets: si tratta di Edward Iordanescu.
L'ex allenatore della Nazionale rumena, 48 anni, ha firmato un contratto ieri sera ed è arrivato nell'Hertfordshire questa mattina. "Sono molto orgoglioso e felice di essere in questa società - ha detto il Iordanescu -. La squadra è in un momento difficile, ma ho già visto molte delle partite negli ultimi giorni e sono molto fiducioso per il futuro".
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