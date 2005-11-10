I Rangers vincono e vanno in vetta, settebello Johnstone: i risultati di oggi in Scozia
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 20:56Calcio estero
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28.11.2026 20:56Calcio estero
Prosegue il duello per il primato della Premiership scozzese tra Rangers e Celtic: i primi hanno fatto il loro, battendo 2-1 il Falkirk.
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Tra i campionato europei di scena oggi figura anche quello scozzese. Tra i risultati di oggi spicca la vittoria dei Rangers, per 2-1 ai danni del Falkirk. 3 punti che portano la squadra di McInnes momentaneamente al primo posto, in attesa del match del Celtic.
In un match tra nobili del del passato, l'Aberdeen ha la meglio per 2-0 in casa contro il Dundee. Da segnalare anche larghi successi, come il clamoroso 2-7 del Johnstone sul campo del Dundee United Football Club.
Altre due sfide chiudono il quadro del sabato di calcio scozzese. Netto 3-0 del Motherwell, tra le mura amiche contro l'Hibernian. Infine, Kilmarnock corsaro: 1-4 al St. Mirren.
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