Bundesliga, pari per lo Stoccarda dopo il ko con l'Inter: contro l'Eintracht finisce 2-2
Paolo Lora Lamia
Reduce dalla sconfitta nella League Phase di Champions contro l'Inter, lo Stoccarda si rituffa in Bundesliga e chiude il sabato pareggiando in casa contro l'Eintracht Francoforte. Promel sblocca il match al 42', ma gli ospiti pareggiano poco prima dell'intervallo con Knauff. Nella ripresa, Jaquez ed Ebnoutalib fissano il punteggio sul 2-2. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.
Venerdì 27 novembre
Werder Brema - Borussia Monchengladbach 3-3
Sabato 28 novembre
Amburgo - Bayern Monaco 0-0
Colonia - Elversberg 5-0
Mainz - Union Berlino 2-1
Paderborn - Schalke 04 8-1
Stoccarda - Eintracht Francoforte 2-2
Domenica 29 novembre
Friburgo - Lipsia
Hoffenheim - Augsburg
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
La classifica
1. Borussia Dortmund 24
2. Bayern Monaco 23
3. Friburgo 22
4. RB Lipsia 21
5. Bayer Leverkusen 19
6. Werder Brema 19
7. Eintracht Francoforte 16
8. Stoccarda 14
9. Paderborn 13
10. Colonia 13
11. Mainz 13
12. Elversberg 13
13. Amburgo 13
14. Hoffenheim 12
15. Augsburg 12
16. Union Berlino 7
17. Schalke 7
18. Monchengladbach 5