L'allenatore del Brentford, Keith Andrews, ha parlanto a Sky Sport dopo il successo delle Bees a Manchester contro l'United con il punteggio di 0-4: "Non faccio questo lavoro da molto tempo, ma è stata una settimana speciale. Il modo in cui siamo scesi in campo, con il giusto livello di umiltà e la giusta fame di vittoria, è stato davvero speciale. Penso che meritassimo ampiamente i tre punti. Credo che avremmo potuto essere più cinici, questo è stato il messaggio nell'intervallo. Avremmo potuto allentare un po' la presa? Avremmo potuto osare di più? Credo che possiamo vincere sempre quando siamo in quelle situazioni".

Sulla pressione e la difesa dei Bees: "Iniziano in attacco come Callum [Wilson] e Dams [Mikkel Damsgaard] hanno iniziato la partita: hanno dato il tono a quello che volevamo fare. Ci vuole la fiducia dei ragazzi per convincerli a parlare con la stampa. Probabilmente è impossibile farlo per più di 90 minuti, ma penso che abbiamo difeso in modo brillante".

Su Callum Wilson: "Per Cal è stata una situazione leggermente diversa. È stato abituato a essere un attaccante titolare per gran parte della sua carriera. Arrivato a una certa età, può ancora avere un impatto enorme. Ovviamente sarà frustrato per non aver giocato molto in questo periodo. Quando Thiago è stato squalificato, non ho esitato un attimo a far entrare Callum".

Sulla forma del Brentford: "Dodici partite alle spalle, siamo in un buon momento. Sentiamo di fare molte cose per bene". Infine, sulla prima vittoria all'Old Trafford: "La prima in Premier League. La prima vittoria da quando Harry Curtis era l'allenatore: per il Brentford sono stati giorni speciali, tanto tempo fa. Ora è bello far parte di questo percorso".