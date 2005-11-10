Quanti giocatori partono giovanissimi dal Sudamerica con direzione Europa tra mille speranze e poi pagano le eccessive aspettative? Vitor Roque ne è un esempio lampante. Acquistato dal Barcellona nel luglio del 2023, anche se il trasferimento è diventato ufficiale a partire dal gennaio 2024, in blaugrana non è riuscito subito ad esprimere tutto il suo talento. Già dopo sei mesi, la cessione in prestito al Betis e poi nel febbraio 2025 il ritorno in Brasile, con la cessione a titolo definitivo al Palmeiras.

In patria Vito Roque ha ritrovato una sua dimensione, tanto da accendere su di sé le sirene di diversi club europei. Tra questi proprio il Barça, anche se il diretto interessato non ha grossi ricordi della Catalogna come si evince da alcune sue dichiarazioni riportate da Fabrizio Romano: "A volte è importante avere il supporto dell'allenatore. Al Barcellona non l'ho avuto (con Xavi Hernández). Mi parlavano a malapena, capisci? Quindi penso che bisogna tenerne conto, e molti non la vedono così. Pensano che tu debba essere pronto dal primo minuto".