Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante 37enne del Deportivo A Coruña, è stato coinvolto questa mattina in un incidente stradale sull'autostrada AP-9 mentre si dirigeva al centro sportivo di Abegondo per la seduta di allenamento. Secondo quanto riportato da DXT, il sinistro non ha causato conseguenze fisiche ma soltanto danni materiali, permettendo al calciatore gabonese di raggiungere regolarmente il campo e allenarsi con i compagni.

Aubameyang rassicura: "Sto bene"

Intervenuto a mezzogiorno in conferenza stampa come da programma, il giocatore ha definito l'accaduto un "piccolo spavento", dichiarando ai giornalisti: "Stiamo bene, sono cose che accadono nella vita. La cosa più importante è che la persona che ha avuto l'incidente con me non abbia nulla. Dopo le cose brutte, arrivano quelle belle".

Nel corso dell'incontro con la stampa, Aubameyang ha inoltre espresso la propria impazienza in vista della sfida contro il Barcellona, affermando: "Non vedo l'ora di giocarla". Arrivato a La Coruña nella scorsa sessione estiva di mercato, l'attaccante aveva iniziato la stagione andando a segno nelle prime cinque partite, prima di fermarsi per un intervento chirurgico al ginocchio destro necessario per risolvere un problema al menisco esterno, rientrando poi all'attività agonistica all'inizio del mese corrente. Ora la sfida da ex per lui all'orizzonte, dopo il piccolo inconveniente.