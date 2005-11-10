Il Liverpool valuta le condizioni di Victor Munoz in vista del derby del Merseyside di domenica contro l'Everton, dopo che l'esterno ha lasciato zoppicando il campo nella vittoria per 3-0 sul campo del Club Brugge in Champions League.

Al termine della partita, già affrontata senza l'indisponibile Cody Gakpo che salterà anche la sfida di domenica, l'allenatore Andoni Iraola ha parlato a TNT Sports delle condizioni del giocatore: "Soffriva. Si sentiva meglio dopo la partita. In quel momento sentiva molto dolore. Speriamo che non sia qualcosa di grave e che si tratti solo di qualche giorno di stop".

Iraola esalta Isak e Wirtz

Il successo in Belgio porta i Reds al quinto posto della classifica in Champion, a quota 12 punti, grazie alla doppietta di Alexander Isak, arrivato a dieci gol stagionali e a segno nelle ultime sei trasferte consecutive, oltre che alla rete di Florian Wirtz, al sesto centro nelle ultime cinque gare tra club e nazionale.

Commentando l'andamento dei due, Iraola ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto del risultato e delle prestazioni in generale. Con un 3-0 si può pensare che sia stata una partita facile, ma non credo che lo fosse. Isak? Ovviamente è in un ottimo momento. Nel primo tempo in particolare ci ha aiutato molto a legare il gioco, lo trovavamo facilmente. Il pressing suo e di Wirtz è stato molto aggressivo e serve raggiungere subito l'ultima linea: Alex ci ha dato una grande mano in quelle situazioni".