Liverpool, si ferma anche Munoz prima del derby. Iraola: "Ha sentito molto dolore"
Daniele Najjar
Il Liverpool valuta le condizioni di Victor Munoz in vista del derby del Merseyside di domenica contro l'Everton, dopo che l'esterno ha lasciato zoppicando il campo nella vittoria per 3-0 sul campo del Club Brugge in Champions League.
Al termine della partita, già affrontata senza l'indisponibile Cody Gakpo che salterà anche la sfida di domenica, l'allenatore Andoni Iraola ha parlato a TNT Sports delle condizioni del giocatore: "Soffriva. Si sentiva meglio dopo la partita. In quel momento sentiva molto dolore. Speriamo che non sia qualcosa di grave e che si tratti solo di qualche giorno di stop".
Iraola esalta Isak e Wirtz
Il successo in Belgio porta i Reds al quinto posto della classifica in Champion, a quota 12 punti, grazie alla doppietta di Alexander Isak, arrivato a dieci gol stagionali e a segno nelle ultime sei trasferte consecutive, oltre che alla rete di Florian Wirtz, al sesto centro nelle ultime cinque gare tra club e nazionale.
Commentando l'andamento dei due, Iraola ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto del risultato e delle prestazioni in generale. Con un 3-0 si può pensare che sia stata una partita facile, ma non credo che lo fosse. Isak? Ovviamente è in un ottimo momento. Nel primo tempo in particolare ci ha aiutato molto a legare il gioco, lo trovavamo facilmente. Il pressing suo e di Wirtz è stato molto aggressivo e serve raggiungere subito l'ultima linea: Alex ci ha dato una grande mano in quelle situazioni".