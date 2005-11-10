Un altro Mondiale per Lionel Scaloni, questa volta lontano dalla panchina e dal pallone. Il commissario tecnico dell'Argentina ha conquistato la qualificazione ai Campionati del Mondo UCI Gran Fondo 2027 grazie al terzo posto ottenuto nella categoria M45-49 alla Gran Fondo Siete Lagos, disputata in Patagonia. Una prova di 110 chilometri completata in 2 ore, 51 minuti e 54 secondi, risultato che gli ha consegnato il pass per la rassegna iridata in programma in Francia.

TERZO POSTO SU 179 PARTECIPANTI

Il tecnico campione del mondo con l'Argentina a Qatar 2022 ha preso parte alla 15ª edizione della manifestazione, che collega San Martín de los Andes a Villa La Angostura, lungo la suggestiva Ruta Nacional 40. Con il pettorale numero 897, Scaloni ha chiuso al 40° posto nella classifica assoluta, ma soprattutto sul terzo gradino del podio nella propria fascia d'età, quella riservata ai corridori tra i 45 e i 49 anni. Davanti a lui, nella categoria composta da 179 partecipanti, soltanto altri due concorrenti. Un risultato gli ha infatti garantito l'accesso al Mondiale Gran Fondo del 2027, appuntamento riservato agli atleti qualificati attraverso le prove del circuito internazionale UCI.

LA PASSIONE PER LA BICICLETTA E IL MONDIALE 2027

La passione di Scaloni per il ciclismo non rappresenta una novità. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, l'allenatore argentino ha trovato nella bicicletta una nuova dimensione sportiva, trasformando progressivamente un interesse personale in un'attività praticata con costanza e spirito competitivo: "Da quando ho smesso di giocare a calcio, mi sono appassionato al ciclismo. Mi alleno per un'ora e mezza ogni giorno", aveva raccontato il commissario tecnico.

Il prossimo appuntamento internazionale è previsto nell'Alta Savoia, in Francia, dove dal 22 al 24 agosto 2027 si svolgeranno le prove del Mondiale UCI Gran Fondo. In programma una cronometro individuale di 12,7 chilometri, il 22 agosto, e la prova principale di 115 chilometri, il 24 agosto, tra Thônes e La Clusaz, con oltre 3.200 metri di dislivello.