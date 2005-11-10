La docuserie dedicata al Manchester United per la stagione 2026/27 si intitola "All or Nothing: Manchester United" e sarà distribuita su Prime Video nell'estate del 2027 in oltre 240 Paesi e territori. Nonostante i risultati disastrosi fino a qui che hanno portato ad un cambio in panchina, sono in corso le riprese di come si stanno muovendo in questi mesi i Red Devils.

Carragher ironico sulla serie TV sul Manchester United

L'ex difensore del Liverpool e della nazionale inglese, Jamie Carragher, ha ironizzato su quello che si potrà vedere, dagli studi di Sky Sport.

Queste le parole di Carragher: "Sembra che ogni partita sia folle. Non c'è mai una gara normale in cui vinci 1-0 o pareggi 1-1 senza che succeda nulla. Accade sempre qualcosa per cui ti viene quasi da ridere, oppure ti metti le mani nei capelli se sei un tifoso del Manchester United. C'è sempre qualche follia. Voglio dire, il documentario sarà incredibile, no?".

Riguardo agli errori individuali e alla gestione del match, Carragher ha dichiarato: "Perché continuano a darsi la zappa sui piedi? Come allenatore, cosa può davvero fare Pochettino per gli errori del portiere o per Tielemans che fa uno stupido intervento nel finale?", ha fatto notare.