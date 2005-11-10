La corsa alla presidenza della FIFA si accende. Dopo la scelta dell'UEFA di sostenere Philippe Diallo come candidato per sfidare Gianni Infantino alle elezioni del 18 marzo a Rabat, è arrivata la dura reazione di Ramon Vega, ex difensore svizzero e uno dei pretendenti alla guida del calcio mondiale.

Vega contro la candidatura francese

"Il falso cavallo di Infantino? Che farsa! Una vergogna per il calcio europeo", ha scritto Vega sui propri canali social, criticando apertamente l'appoggio dell'UEFA al presidente della Federcalcio francese. "L'Europa è profondamente divisa dietro le quinte, ma i suoi dirigenti continuano a dare l'illusione dell'unità. Una dimostrazione di leadership vergognosa. Il calcio europeo merita di meglio", ha aggiunto il candidato svizzero, che aveva annunciato la propria candidatura già a ottobre.

Anche l'ex presidente della FFF, Noël Le Graet, ha accolto con sorpresa la scelta di Diallo: "Mi state facendo uno scherzo? Sono molto stupito", ha dichiarato ieri.

Infantino resta favorito

Vega, però, rischia di non riuscire nemmeno ad arrivare alla fase elettorale: per essere ufficialmente candidato servono infatti cinque appoggi da federazioni calcistiche internazionali, obiettivo che appare complicato. Stessa situazione per il giapponese Kozo Tashima. Lo scenario più probabile è quindi quello di un duello tra Infantino e Diallo: il dirigente francese deve ancora ricevere la ratifica ufficiale del comitato esecutivo della FFF, ma può contare sul sostegno dell'UEFA, che lo considera un profilo con esperienza nei principali organismi calcistici.