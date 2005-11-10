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Il Real Madrid supera i 700 milioni di euro: il monte ingaggi è il più alto di sempre

Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 09:42Calcio estero
10.11.2026 09:42Calcio estero
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Il club di Florentino Pérez aumenta gli investimenti dopo il mercato estivo, ma i conti restano sostenuti da ricavi da primato.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il nuovo corso del Real Madrid targato José Mourinho ha portato importanti cambiamenti nella rosa e un aumento significativo dei costi. Dopo un’estate caratterizzata dagli arrivi di Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Yan Diomande e Carlos Espí, oltre al rinnovo di Vinícius Júnior, il club ha raggiunto livelli record per quanto riguarda la massa salariale.

Spese mai così alte nella storia del club

Secondo il portale specializzato 2Playbook.com, il costo complessivo legato agli stipendi di tutti i dipendenti del Real Madrid e agli ammortamenti dei contratti dei nuovi acquisti ha raggiunto quota 707 milioni di euro. Si tratta della cifra più alta mai registrata dai Blancos e di un valore vicino a quello del Paris Saint-Germain, società con i maggiori investimenti al mondo.

Nel dettaglio, 44,4 milioni sono destinati alla sezione basket maschile, che genera un passivo di circa 33 milioni, mentre altri 8,5 milioni riguardano la squadra femminile. Nonostante il peso economico della pallacanestro, la dirigenza guidata da Florentino Pérez ha deciso di aumentare ulteriormente i budget: 67 milioni per il settore maschile e 33 per quello femminile.

Ricavi record per sostenere il progetto

L’aumento dei costi, però, rientra nei parametri UEFA: la massa salariale rappresenta circa il 50% dei ricavi previsti per questa stagione, stimati in 1,405 miliardi di euro, cifra che sarebbe anch’essa un record nella storia del club. Una parte fondamentale arriverà dal nuovo Santiago Bernabéu, destinato a generare circa 420 milioni attraverso abbonamenti, biglietteria, sponsorizzazioni, museo, aree hospitality e anche eventi internazionali come una partita NFL.

A contribuire ai conti ci sono anche le cessioni, dirette o indirette, di diversi giovani: operazioni come quelle relative a Nico Paz al Como, Víctor Muñoz al Liverpool, Gonzalo García al Fulham, César Palacios al Fulham e Jacobo Ortega allo Strasburgo hanno portato circa 155 milioni di euro nelle casse del club.

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