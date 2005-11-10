Riner candidato presidente della Francia, Konate: "Ogni sportivo deve avere voce in capitolo"

La candidatura clamorosa di Teddy Riner alle elezioni presidenziali francesi del 2027 fa discutere soprattutto nel mondo dello sport. A commentare la scelta del cinque volte campione olimpico di judo è stato Ibrahima Konaté, intervenuto dal ritiro della nazionale francese a Clairefontaine. Il difensore del Real Madrid inizialmente ha preferito non sbilanciarsi, ammettendo di non aver seguito ancora nel dettaglio la vicenda: "Non ho visto nulla, davvero", ha scherzato Konaté davanti ai giornalisti. "Ho visto solo una foto di Teddy Riner con un completo elegante. Non so cosa abbia detto, non so se sia serio o se stia scherzando. Guarderò e, se ci rivedremo, magari risponderò".

Il centrale francese ha però poi affrontato il tema più generale dell’impegno degli sportivi nella società e nella politica. "È un dibattito lungo. So che fa piacere ad alcuni e ad altri no, ma bisogna considerare che ogni sportivo ha una voce, ogni sportivo è un cittadino".

"Siamo privilegiati, ma non dobbiamo dimenticare la realtà"

Konaté ha sottolineato anche la particolare posizione dei calciatori professionisti, spesso lontani dalle difficoltà quotidiane della maggior parte delle persone: "Ci troviamo in questa situazione grazie al lavoro e anche a un po’ di fortuna. Se togliamo il fattore fortuna, potremmo essere al posto dei nostri fratelli o dei nostri amici che non vivono quello che viviamo noi".

Il difensore ha poi aggiunto un messaggio di responsabilità: "La nostra voce è importante. Però giochiamo a calcio prima di tutto e, quando parliamo, bisogna conoscere l’argomento e non parlare soltanto per dire qualcosa o per fare piacere a qualcuno".