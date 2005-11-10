Il Liverpool entra nella corsa per Arthur Dias, giovane difensore centrale dell'Athletico Paranaense. Secondo Fussballeuropa, i Reds stanno seguendo con attenzione il classe 2007 e hanno recentemente mandato un osservatore per valutarne le prestazioni. Sul giocatore ci sono anche Tottenham, Barcellona, Bayer Leverkusen e RB Lipsia.

Nonostante i soli 19 anni, Dias ha già collezionato oltre 50 presenze tra i professionisti. Il Tottenham aveva provato a ingaggiarlo in estate con un'offerta da circa 20 milioni di euro, respinta dal club brasiliano, che ora valuta il cartellino intorno ai 30 milioni. Il contratto del difensore scade nel dicembre 2028.

Il Liverpool vede in lui un possibile investimento per il futuro, anche in considerazione dell'età di Virgil van Dijk. La concorrenza è destinata a essere importante e l'Athletico Paranaense non sembra intenzionato a concedere sconti. I Reds potrebbero quindi valutare un affondo anticipato per evitare che il prezzo del giovane brasiliano aumenti ulteriormente.