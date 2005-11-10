La sede della finale dei Mondiali 2030 è già motivo di confronto tra Spagna e Marocco. Entrambi i Paesi, che insieme al Portogallo ospiteranno la competizione, puntano ad accogliere la partita più importante del torneo. Gli spagnoli possono contare su impianti come il Santiago Bernabéu e il Camp Nou, mentre il Marocco punta sul futuro Stadio Hassan II, progettato per ospitare 115mila spettatori.

A prendere posizione è stato il presidente della Fedrrcalcio spagnola, Rafael Louzán, intervenuto martedì a un evento organizzato da Marca. Le sue parole sono state molto nette: "La finale dei Mondiali 2030 non può che disputarsi in Spagna. Si giocherà in Spagna. È una Coppa del Mondo che appartiene all'Europa. Il Portogallo ha detto di no perché non dispone di uno stadio da 80mila posti per ospitare la finale. Di conseguenza, non può che essere in Spagna".

Louzán ha comunque precisato che per conoscere la sede definitiva bisognerà attendere ancora: la decisione, infatti, non dovrebbe arrivare prima del 2028. La partita per ospitare l'ultimo atto del Mondiale è dunque ancora aperta, con Spagna e Marocco pronte a sostenere le rispettive candidature.