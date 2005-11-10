Una tragedia ha colpito nelle ultime ore il calcio argentino. Abel Nunez, giovane calciatore dell'FC Ezeiza, è morto domenica 15 novembre in seguito alle conseguenze di una pallonata ricevuta alla testa durante una partita delle giovanili. Il ragazzo, classe 2008, era stato ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico, ma le sue condizioni non sono migliorate. I

La ricostruzione dell'incidente e i messaggi di cordoglio

L'episodio risale a giovedì 12 novembre, durante la partita tra FC Ezeiza e Deportivo Muñiz, valida per la sesta giornata della Copa de Plata del torneo Juveniles C organizzato dalla federazione argentina. L'incontro si disputava presso il centro sportivo del Club Atlético La Sonia, nella località di José C. Paz, nella provincia di Buenos Aires. Secondo la ricostruzione della stampa argentina, Núñez è stato colpito alla testa da un pallone calciato durante un rinvio ed è caduto a terra privo di sensi. Immediati i soccorsi e il trasferimento in ospedale, dove è stato operato. La partita è stata sospesa, così come quella della categoria successiva.

Oltre a giocare nelle giovanili dell'Ezeiza, Núñez faceva parte della squadra riserve di futsal del Nueva Estrella, club nel quale militava dal 2024. Quest'ultima società ha sospeso gli impegni sportivi previsti dopo la notizia della morte, compresa la partita con l'Argentinos Juniors. Anche l'FC Ezeiza ha pubblicato un lungo messaggio di cordoglio, ricordando il giovane compagno di squadra e rivolgendo le proprie condoglianze alla famiglia. Alla vicinanza espressa dai due club si è aggiunta quella della federcalcio argentina (AFA), attraverso il presidente Claudio Tapia, mentre numerose altre società hanno manifestato pubblicamente il proprio cordoglio.