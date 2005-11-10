Il Galatasaray è una delle squadre centrali nel calcio internazionale e giocoforza anche nel mercato. Le grandi operazioni degli ultimi anni, da Victor Osimhen a Rafael Leao passando da tutti gli altri nomi di prima fascia, hanno portato il Cinbom a finire sulle prime pagine dei giornali di mezza Europa. Ed è per questo che anche i movimenti dirigenziali interni al Gala sono un fatto anche per le cronache italiane.

Le dimissioni dei due vicepresidenti e ampi poteri a Gardi

È notizia di queste ore, rilanciata da Libero TV e dai giornalisti di Milliyet, la dimissione dei due vicepresidenti del Galatasaray. Le stesse firme, come il collega Nevzat Dindar e non solo, parlano ora di un ruolo sempre più centrale del consulente internazionale George Gardi per la superpotenza di Istanbul. Abdullah Kavukcu e Metin Ozturk si sono dimessi ma, per citare i media turchi, Gardi resterà il punto di riferimento per le operazioni sul mercato internazionale.

Un'altra stagione al top

Il Galatasaray peraltro sta vivendo un'altra stagione eccellente: in Super Lig è in testa alla classifica con 28 punti in 11 giornate, 3 di vantaggio sul Trabzonspor, ha il miglior attacco del campionato e ha ottenuto vittorie roboanti nel derby con il Fenerbahce e prima della sosta con l'Amedspor. In Champions, dopo un inizio complicato, la squadra allenata da Okan Buruk ha saputo raddrizzare il cammino con due vittorie nelle ultime due partite, con Lille e Stoccarda.