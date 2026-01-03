Barcellona, riecco Araujo: il difensore torna in gruppo e mette la Supercoppa nel mirino

Dopo un periodo lontano dai riflettori e dal campo, in casa Barcellona si rivede Ronald Araujo. Il difensore uruguaiano è tornato ad allenarsi con il resto della squadra nel corso della settimana, mettendosi alle spalle alcune settimane di assenza legate a motivi personali. Un rientro atteso, arrivato dopo un viaggio in Israele che il centrale ha scelto per ritrovare serenità e ricaricare le energie, anche alla luce delle critiche ricevute per un rendimento giudicato altalenante.

Alla vigilia del derby di Liga contro l’Espanyol, l’allenatore blaugrana Hansi Flick ha fatto il punto sulle condizioni del suo giocatore in conferenza stampa, sottolineando come la gestione del rientro sarà graduale. “Dipende da lui. Non è al 100% fisicamente, ma sta bene. Deve decidere quanto velocemente vuole andare. Quello che vedo è che il supporto della squadra è fantastico: si è preso il tempo di cui aveva bisogno ed è sulla strada giusta”, ha spiegato il tecnico tedesco.

Secondo quanto raccontato da Mundo Deportivo, Araujo non sarà rischiato nella sfida di campionato di sabato, ma il suo percorso di recupero resta sotto osservazione quotidiana. L’obiettivo potrebbe spostarsi più avanti, con uno sguardo già rivolto alla Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, dove la sua presenza non è stata del tutto esclusa. Nei prossimi giorni lo staff medico valuterà passo dopo passo la risposta fisica del centrale uruguaiano, che vanta 25 presenze con la sua nazionale. Il Barcellona lo aspetta, Flick lo gestisce: il ritorno di Araujo è iniziato, ma senza forzature.