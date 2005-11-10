L'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, si ripresenta sorridente e rilassato in conferenza stampa dopo la sosta per le nazionali e assicura di aver lasciato alle spalle il momento più duro. Nel corso del colloquio con i giornalisti, il tecnico belga ha anche sottolineato come abbia sentito grande affetto, durante l'ultimo periodo: "Non posso mai dimenticare quante persone mi vogliono bene. Senza che te lo dicano per forza ogni giorno, io l'ho visto quando sono stato male. Quel giorno mi hanno contattato più persone rispetto a quando ho vinto grandi trofei nella mia carriera", ha detto.

Il ringraziamento di Kompany ai tecnici rivali

Interessante poi la riflessione sui tecnici rivali che lo hanno contattato: "La cosa principale che voglio dire è che vediamo sempre il mondo da una prospettiva, pensando che tutti siano contro di noi e che se ci viene detta una cosa brutta ha dieci volte l'impatto rispetto ad una bella. Ma in momenti del genere hai tempo per riflettere e capisci che non è sempre tutto negativo. Ho ringraziato tante persone, ma le ultime che vogliono ringraziare e in modo specifico sono statti gli allenatori. A prescindere da litigi o disaccordi che possiamo aver avuto, mi hanno contattato augurandomi il meglio, nonostante siamo tutti molto competitivi. Ora guardiamo avanti alla prossima partita", ha concluso.