Il Chelsea si prepara in vista della sfida contro il Leeds, in programma domani alle 18, a Londra. Il tecnico dei Blues, Xabi Alonso, ha parlato - nella conferenza stampa della vigilia - anche degli obiettivi della sua squadra, attualmente quinta in Premier League dopo 10 giornate ed a -11 dalla vetta occupata dall'Arsenal. "Stiamo costruendo" - ha detto Alonso - "questo è un processo, il nostro obiettivo è crescere nel modo in cui vogliamo giocare, conoscendo il contesto della Premier League, ma essendo preparati per qualunque avversario. Vogliamo essere competitivi e questo è l'obiettivo che ci manca un po' di continuità di risultati. Abbiamo vinto qualche partita ma abbiamo anche avuto alcune sconfitte. Siamo in miglioramento e ci vorrà un po' di tempo".

Xabi Alonso parla degli infortunati del Chelsea

Il tecnico spagnolo ha poi fornito un aggiornamento sugli infortuni: "Joao Pedro rimane fuori, così come Maxence Lacroix, Reece James, Jamie Gittens e Jorrel Hato. Dibu Martinez potrebbe tornare in porta con Moises Caicdeo che è a sua volta in forma".

Sullo stesso Joao Pedro ha spiegato che ancora non si è allenato con la squadra: Non ancora. Non è ancora in forma per allenarsi con la squadra, quindi dobbiamo aspettare e ancora un po'. Non sarà disponibile per Leeds e dovremo vedere giorno per giorno come si sente". Sulla ricerca di soluzioni senza Joao Pedro, ha aggiunto: "Abbiamo bisogno di tutta la squadra per fare gol. Non ci sono solo gli attaccanti che possono segnare, possiamo segnare con difensori, centrocampisti e il lavoro di squadra in generale. Joao è un giocatore importante, ma dobbiamo affrontare questa sfida senza di lui. Finora, abbiamo provato diverse opzioni e dobbiamo continuare a provare".