Bayern Monaco, report su Musiala: lavoro individuale, ma col pallone, dopo il ko in Nazionale
Simone Lorini
Costretto a lasciare il ritiro della nazionale tedesca a settembre a causa di un piccolo risentimento muscolare rimediato alla vigilia del pareggio per 1-1 contro i Paesi Bassi ad Amsterdam, Jamal Musiala sta compiendo progressi significativi nel suo percorso di recupero. Come confermato dal Bayern Monaco attraverso una nota ufficiale, il trequartista è tornato a calpestare il campo d'allenamento per svolgere lavoro individuale.
Il programma di recupero e i primi esercizi con il pallone
"Il ventitreenne ha lavorato con il preparatore atletico Simon Martinello prima dell'allenamento di squadra, svolgendo esercizi focalizzati sui cambi di direzione e ritrovando il contatto con il pallone", ha spiegato il club campione di Germania in merito alla tabella di marcia seguita dal giocatore.
I tempi di recupero e le prossime sfide da saltare
Resta ancora da stabilire con precisione la data del suo rientro definitivo in gruppo per la massima competizione e il campionato, ma il talento tedesco salterà con certezza la prossima sfida di Bundesliga contro l'Augsburg e il successivo impegno di Champions League contro il Viking.