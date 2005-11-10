Il Bayern Monaco rompe ufficialmente il silenzio su Jamal Musiala. Pochi minuti fa il club ha confermato l'incontro di ieri con il management del giocatore, definito un colloquio costruttivo, e ha fatto chiarezza su un punto preciso: i sintomi simili ad assenze sono stati esaminati per la prima volta il 22 aprile 2025.

L'incontro con il management

Secondo la nota diffusa dai bavaresi, il confronto con i rappresentanti di Musiala si è svolto martedì in un clima costruttivo. Il club ha ribadito che la salute del calciatore viene prima di tutto per entrambe le parti e che il giocatore riceverà pieno sostegno nel suo percorso di rientro. Le due parti hanno inoltre concordato di proseguire il dialogo in modo collaborativo e riservato.

La precisazione sul 22 aprile 2025

Nel comunicato c'è anche una puntualizzazione, resa necessaria dalle numerose voci circolate nei giorni scorsi. Il Bayern Monaco e l'agenzia 11WINS, che segue il giocatore, precisano che Musiala è stato visitato per la prima volta per sintomi simili ad assenze il 22 aprile 2025. L'accertamento è avvenuto in accordo con il club e con il suo reparto medico, subito dopo la prima comparsa della sintomatologia neurologica.