Bayern, report su Musiala: prima visita per sintomi simili ad assenze il 22 aprile 2025
Luca Bargellini
Il Bayern Monaco rompe ufficialmente il silenzio su Jamal Musiala. Pochi minuti fa il club ha confermato l'incontro di ieri con il management del giocatore, definito un colloquio costruttivo, e ha fatto chiarezza su un punto preciso: i sintomi simili ad assenze sono stati esaminati per la prima volta il 22 aprile 2025.
L'incontro con il management
Secondo la nota diffusa dai bavaresi, il confronto con i rappresentanti di Musiala si è svolto martedì in un clima costruttivo. Il club ha ribadito che la salute del calciatore viene prima di tutto per entrambe le parti e che il giocatore riceverà pieno sostegno nel suo percorso di rientro. Le due parti hanno inoltre concordato di proseguire il dialogo in modo collaborativo e riservato.
La precisazione sul 22 aprile 2025
Nel comunicato c'è anche una puntualizzazione, resa necessaria dalle numerose voci circolate nei giorni scorsi. Il Bayern Monaco e l'agenzia 11WINS, che segue il giocatore, precisano che Musiala è stato visitato per la prima volta per sintomi simili ad assenze il 22 aprile 2025. L'accertamento è avvenuto in accordo con il club e con il suo reparto medico, subito dopo la prima comparsa della sintomatologia neurologica.