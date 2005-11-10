Il Real Madrid continua a volare in Champions League e Thierry Henry sta notando qualcosa di nuovo. Di diverso. Dopo il 5-1 al PSV Eindhoven, arrivato dopo essere stato in svantaggio, la squadra allenata da José Mourinho ha centrato la quinta vittoria in altrettante partite nella competizione. Un percorso che ha convinto l'ex attaccante francese, ospite dei microfoni di CBS Sports: i Blancos, secondo lui, hanno i numeri per puntare al trofeo.

Henry: "Il Real è un candidato al titolo"

"Il Real Madrid ha fatto una grande partita. Giocando così, è un candidato al titolo in Champions League. Stanno progredendo moltissimo di settimana in settimana. Sta succedendo qualcosa al Real Madrid, attenzione", ha detto Henry.

L'elogio a Bellingham

Henry ha poi riservato parole di grande stima a Jude Bellingham, il cui ingresso all'intervallo ha contribuito a ribaltare la partita contro il PSV:

"Bellingham è incredibile nel modo in cui gioca. Portare il numero 5 al Real Madrid non è facile, ma lui dà l'impressione che lo sia. La sua personalità è incredibile. Non riesco a credere che qualcuno abbia dubitato di lui nel suo stesso Paese. Ma ha risposto agli scettici con ciò che sta facendo ora, e ha risposto loro durante il Mondiale. Risponde sempre con il suo atteggiamento e con il suo gioco".