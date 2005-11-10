Per 16 giorni i dirigenti del Bayern Monaco hanno discusso della situazione di Jamal Musiala (23 anni), senza però confrontarsi direttamente con il giocatore o i suoi rappresentanti. Martedì il dialogo è finalmente entrato nel vivo: alle 11:06, Christian Schmid e Tobias Altschäffl, agenti del trequartista per l'agenzia 11WINS, hanno raggiunto la sede del club in per un incontro con i vertici societari.

Le polemiche sul contratto e il confronto con la dirigenza

La vicenda era iniziata con le dichiarazioni di Uli Hoeness, che 16 giorni fa, durante il programma televisivo "Sonntags-Stammtisch" aveva aperto pubblicamente il dibattito sull'ingaggio del giocatore, alle prese con problemi neurologici. Successivamente erano intervenuti anche l'amministratore delegato Jan-Christian Dreesen e Karl-Heinz Rummenigge, arrivando a ipotizzare una rinuncia a parte dello stipendio o una modifica del contratto qualora Musiala non fosse riuscito a ritrovare stabilmente il livello di rendimento precedente.

I rappresentanti del giocatore sono i primi a confrontarsi direttamente con la dirigenza del Bayern. Finora, nonostante i contatti regolari tra il club e l'agenzia per aggiornamenti sulla diagnosi e sulle assenze del calciatore, le comunicazioni erano passate esclusivamente attraverso il direttore sportivo Max Eberl, il direttore sportivo Christoph Freund e l'allenatore Vincent Kompany. All'incontro di martedì hanno partecipato per la prima volta anche il presidente del consiglio di sorveglianza Herbert Hainer e lo stesso Dreesen.

Il Bayern vuole aspettare prima di prendere decisioni

La situazione era già stata affrontata internamente durante la riunione del consiglio di sorveglianza del lunedì precedente, coincisa con la seconda assenza di Musiala nell'arco di dodici settimane. In quell'occasione, però, non c'era stato ancora un confronto diretto con i rappresentanti del giocatore.

Successivamente Hainer aveva cercato di rassicurare l'ambiente durante l'assemblea generale di sabato, garantendo pubblicamente il pieno sostegno del club a Musiala. Dreesen aveva invece ribadito il rispetto dell'accordo firmato nel febbraio 2025, che lega il calciatore al Bayern fino al 2030.

Secondo quanto riportato dalla BILD, i dirigenti bavaresi intendono osservare l'evoluzione delle condizioni del giocatore nei prossimi mesi, almeno fino all'inizio del prossimo anno, prima di rivalutare la situazione. Non ci sarebbe quindi l'intenzione di esercitare pressioni su Musiala. Dal canto loro, i suoi rappresentanti sono convinti che la terapia farmacologica non gli impedirà di tornare ai livelli precedenti.

Il confronto diretto tra le due parti rappresenta un passaggio importante per il futuro del giocatore e, soprattutto, per il suo percorso di recupero