Il Bayern Monaco ritrova la serenità sul caso Jamal Musiala. Il club bavarese e i rappresentanti del giocatore hanno raggiunto un "accordo" dopo giorni di accese discussioni: lo ha raccontato il dirigente Max Eberl al termine dell'incontro con l'agente Christian Schmid. Oltre a Eberl e Schmid hanno partecipato al vertice anche i massimi dirigenti del club Herbert Hainer e Jan-Christian Dreesen.

Il vertice alla Säbener Straße

"È stata una conversazione molto, molto costruttiva - ha riferito Eberl (fonte Sport1) - La parola magica è calma. Dobbiamo dargli il tempo e fiducia". La dirigenza sportiva, con l'allenatore Vincent Kompany, il direttore sportivo Christoph Freund e lo stesso Eberl, è convinta al cento per cento che Musiala possa tornare ai suoi massimi livelli. Anzi, qualcosa in più: "Ho la sensazione che potremo forse vedere un Jamal ancora più forte. Quello che ha vissuto negli ultimi 17 mesi rende ogni persona più matura e più forte".

Nessuna discussione sul contratto

Eberl ha precisato che nell'incontro non si è parlato di denaro né di un possibile adeguamento del ricco contratto di Musiala. "L'accordo era sul riportare la calma. Dare al ragazzo il supporto che si merita".

Le polemiche dei giorni scorsi

Nei giorni scorsi il giocatore, a causa della sua patologia neurologica, era stato al centro di accesi dibattiti. Dai piani alti del club erano arrivate voci critiche sul suo rendimento, fino all'escalation con il membro del consiglio di sorveglianza Karl-Heinz Rummenigge, che aveva messo in discussione il contratto nella sua forma attuale.

La gestione della quotidianità

"Questa problematica non è una cosa che sparisce semplicemente con i farmaci - ha spiegato Eberl -. Abbiamo sempre detto che lavoriamo per attenuare la problematica, il che però non significa che non possa comunque ripresentarsi".