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Haaland e i 115 capi d’accusa al Manchester City: "Nel 2009 giocavo nell’Under 9 del Bryne"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 09:27Calcio estero
16.11.2026 09:27Calcio estero
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Erling Haaland ha risposto con ironia all'ennesima domanda sulla vicenda dei 115 capi d’accusa contestati al Manchester City.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Interpellato da TV 2 Sport sulla vicenda dei 115 capi d’accusa contestati al Manchester City, relativi al periodo compreso tra il 2009 e il 2018, Erling Haaland ha risposto con ironia, ripercorrendo le tappe della propria carriera per spiegare quanto fosse lontano, all’epoca, dal mondo della prima squadra del club inglese.

La risposta ironica di Haaland

"Nel 2009 giocavo nella squadra Under 9 del Bryne. Nel 2010 ero nell’Under 10, nel 2011 nell’Under 11, nel 2012 nell’Under 12 e nel 2013 nell’Under 13. Continuiamo? Serve l’elenco completo? Nel 2016 giocavo ancora nelle giovanili del Bryne, nel 2017 sono passato al Molde e nel 2018 sono arrivato in prima squadra. Quindi faccio fatica a rispondere a questa domanda", le parole del bomber dei Citizens.

I numeri stagionali di Haaland

Intanto anche in questa prima parte di stagione il norvegese classe 2000 ha ripreso a fare ciò che sa fare meglio: 14 gol in 14 presenze stagionali.

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