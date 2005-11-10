Brahim ai margini del Real Madrid con Mourinho, il Fenerbahce prepara l'assalto a gennaio

Il Fenerbahce prepara le prossime mosse sul mercato e guarda in casa Real Madrid per rinforzare la fascia sinistra. Il nome finito nel mirino della società turca è quello di Brahim Diaz, considerato il profilo ideale per aumentare le alternative offensive a disposizione di Ismail Kartal. L’allenatore, infatti, non sarebbe soddisfatto del rendimento offerto finora da Akturkoglu e Oguz Aydın e avrebbe indicato la necessità di intervenire sul ruolo.

A fine mese i primi contatti

Secondo quanto riferito dal portale turco Fanatik, il Fenerbahce dovrebbe muoversi concretamente verso la fine di ottobre, quando potrebbero partire i primi colloqui ufficiali per il 27enne marocchino. Diaz, al momento, non occuperebbe una posizione centrale nei piani di José Mourinho al Real Madrid e la situazione contrattuale potrebbe favorire le ambizioni del club di Istanbul. Il suo accordo con i Blancos è infatti in scadenza al termine della stagione.

La carta Arda Guler

La dirigenza turca sarebbe pronta a mettere sul tavolo un'offerta importante per provare a convincere il Real Madrid e il giocatore. Per facilitare il trasferimento a Istanbul, inoltre, la dirigenza starebbe valutando il coinvolgimento di Arda Guler, ex giocatore del club e attualmente in forza proprio ai Blancos.