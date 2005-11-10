La risposta del Brasile arriva nel modo migliore possibile. Dopo la sconfitta contro il Giappone e le tante critiche ricevute, la Seleção di Carlo Ancelotti travolge 7-0 Singapore, formazione numero 148 del ranking FIFA, ritrovando fiducia e brillantezza. Contro la sesta nazionale del mondo, i padroni di casa hanno potuto fare ben poco.

Vinicius trascina la Seleção

Grande protagonista è stato Vinicius Junior, autore di una tripletta in appena 12 minuti nel primo tempo. L'attaccante del Real Madrid ha sbloccato il risultato al 9', ha raddoppiato al 15' e ha completato il tris personale al 21', lanciando il Brasile verso una vittoria mai in discussione. Poco dopo la mezz'ora è arrivato anche il gol di Endrick, schierato dal primo minuto al posto dello squalificato Raphinha e di nuovo a segno con la maglia verdeoro dopo oltre cinque mesi.

A segno anche Estevao e Rayan

Nella ripresa il Brasile ha arrotondato ulteriormente il risultato grazie alle reti di Estevao e Rayan, oltre a un'autorete che ha fissato il punteggio sul definitivo 7-0. Un test dal valore tecnico relativo, considerato il modesto livello dell'avversario, ma utile per ritrovare entusiasmo e certezze offensive. Da segnalare anche l'esordio da titolare del portiere del Torino, Lucas Perri, rimasto in campo per tutti i 90 minuti senza subire reti. Sono invece rimasti in panchina Carlos Augusto dell'Inter e Wesley della Roma.