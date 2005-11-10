Undici mesi di carcere, una multa e diverse pene accessorie: è questa la condanna inflitta dalla giustizia spagnola all'autore degli insulti razzisti rivolti a Kylian Mbappé durante la sfida tra Real Oviedo e Real Madrid del 24 agosto 2025. Una decisione che rappresenta un segnale importante nella lotta contro il razzismo nel calcio.

Pena sospesa, ma niente stadi per due anni

Il responsabile è stato riconosciuto colpevole di un reato d'odio e dovrà pagare anche una multa. La sospensione della pena detentiva è stata concessa a determinate condizioni, tra cui il divieto di accesso agli stadi per un periodo di due anni. La vicenda aveva suscitato grande indignazione e il Real Madrid si era costituito parte accusatrice nel procedimento, confermando anche dopo la sentenza il proprio impegno nella battaglia contro ogni forma di discriminazione.

Il Real Madrid ribadisce la sua posizione

Il club spagnolo ha accolto positivamente la decisione della giustizia, considerandola un passo importante per contrastare comportamenti razzisti negli impianti sportivi. La condanna arriva in un momento in cui il calcio spagnolo continua a confrontarsi con il tema degli insulti discriminatori dagli spalti. Il caso Mbappé aggiunge così un nuovo precedente giudiziario, con l'obiettivo di rafforzare il messaggio che episodi di questo tipo non possono più essere considerati semplici manifestazioni di tifo.