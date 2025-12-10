VAR protagonista anche in Union SG-Marsiglia: 2 gol annullati ai belgi per millimetri

Quella di ieri è stata una serata caratterizzata da tantissime polemiche per alcune direzioni arbitrali ritenute non all'altezza della Champions League. Oltre al tedesco Zwayer, che ha diretto Liverpool-Inter, ha fatto discutere anche l'arbitraggio del match tra l’Union Saint-Gilloise e il Marsiglia. Il club belga è stato sconfitto 3-2 ma, più dei tre gol subiti, a penalizzarlo sono stati i due gol annullati dal VAR per millimetri, che hanno lasciato un senso di ingiustizia profondo tra i tifosi e i giocatori.

Il centrocampista Kevin Mac Allister ha espresso tutta la sua delusione: "Abbiamo dato tutto, meritavamo almeno un punto. Su quel pareggio, non capisco bene cosa sia successo, ma alla fine il VAR ha deciso al millimetro, e purtroppo non a nostro favore. Ho rivisto le immagini: è dura da digerire, ma le regole sono regole". Anche la stampa belga non ci sta: "Il calcio è morto", si legge su varie testate.

Anche l’allenatore David Hubert ha sottolineato l’impegno della squadra: "Siamo riusciti a mettere in difficoltà l’OM nella seconda metà della partita. I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo creato abbastanza occasioni per portare a casa almeno un punto, ma a pochi millimetri di distanza tutto è sfumato. Sono comunque orgoglioso della prestazione". Al Lotto Park, i tifosi hanno lasciato lo stadio amareggiati, consapevoli che l’Union aveva dato tutto, ma a vincere non è stato solo l’avversario, ma anche l'occhio chirurgico del VAR.