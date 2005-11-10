Cadena Ser: nuova rissa tra due giocatori al Real, per Mourinho sono tempi duri

Il Real Madrid si prepara a tornare in campo dopo la lunga pausa e il problema principale non sembra essere soltanto la difficile rincorsa al Barcellona. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, infatti, all’interno dello spogliatoio merengue il clima sarebbe ancora tutt’altro che sereno, nonostante l’arrivo in estate di José Mourinho.

La radio spagnola ha parlato di un ambiente "freddo" ormai da diversi mesi, con il tecnico portoghese che non sarebbe riuscito a modificare completamente le dinamiche di un gruppo che già in passato aveva mostrato alcune difficoltà nei rapporti interni. "L’unico problema è che l’atmosfera nello spogliatoio è ancora gelida come cinque mesi fa", ha spiegato il giornalista Anton Meana durante la trasmissione El Larguero. Secondo l’emittente, due giocatori sarebbero arrivati addirittura a un confronto fisico, senza però rivelarne l’identità.

E poi c'è il caso Mbappé: Mourinho ha già avuto un confronto con il fuoriclasse francese, invitandolo a una maggiore attenzione nella gestione della propria immagine fuori dal campo. Il Real Madrid, ufficialmente, continua però a minimizzare ogni tensione ma il quadro ricorda quanto accaduto nella passata stagione con il caso che aveva coinvolto Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde. Ora Mourinho dovrà riuscire nella missione più delicata: compattare uno spogliatoio ricco di campioni prima di un periodo decisivo della stagione, con Champions League, Clasico contro il Barcellona e una serie di impegni ad alta pressione all’orizzonte.