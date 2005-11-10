Essere un club odiato può trasformarsi in un motivo d'orgoglio, oltre che in una spinta ulteriore per raggiungere i propri obiettivi. È questo il messaggio lanciato da Timothy Weah, esterno statunitense dell'Olympique Marsiglia ed ex Juventus, che in un'intervista concessa al The Guardian ha preso posizione contro il trattamento riservato alla formazione francese da parte dei mezzi d'informazione. Parole forti, che raccontano anche il particolare rapporto tra il club provenzale e il mondo che lo circonda.

"Molti media vogliono che Marsiglia perda, questo è sicuro al 100%. Quando perdiamo, tutti ci attaccano. E quando vinciamo, nessuno ci riconosce il minimo merito", ha dichiarato il giocatore americano.

Weah e l'orgoglio di essere un club odiato

L'aspetto più interessante delle dichiarazioni di Weah, però, è il modo in cui l'ex bianconero interpreta questa situazione. Lontano dal considerarla soltanto un elemento di disturbo, il calciatore la trasforma in una fonte di motivazione per sé e per tutto l'ambiente marsigliese:

"Marsiglia è un club odiato e, quando vinci, non c'è niente di meglio che giocare per un club odiato. Amo stare dalla parte di quelli che vengono odiati, perché questo ti dà la motivazione, la voglia, la fame di riuscire e di vincere titoli".

Parole che arrivano in un momento particolare per l'Olympique Marsiglia. La formazione francese è reduce dalla clamorosa sconfitta interna contro Le Mans (2-3), maturata dopo essere stata avanti di due reti, e occupa attualmente il quinto posto in Ligue 1 con 18 punti dopo undici giornate.