Chelsea-Bournemouth, le formazioni ufficiali: prima panchina per l'italiano Palestra

Alla sesta giornata di Premier League il laterale Marco Palestra, arrivato in estate dall'Atalanta, andrà in panchina per la prima volta con il Chelsea. Il giocatore italiano infatti non era stato convocato finora dal tecnico Xabi Alonso per problemi fisici che ha evidentemente risolto nel corso della lunga pausa per le Nazionali. Panchina anche per un altro italiano come il portiere Michele Di Gregorio a cui il tecnico del Bournemouth ha preferito Petrovic.

Le formazioni ufficiali di Chelsea-Bournemouth

Chelsea (3-4-3): Martinez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Henderson, Caicedo, Chavarria; Palmer, Joao Pedro, Rogers. A disposizione: Penders, Estevao, Fofana, Gusto, Hato, Lavia, Palestra, Quenda, Welbeck. Allenatore Xabi Alonso

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Rayan, Tavernier, Brooks; Evanilson. A disposizione: Di Gregorio, Cook, Diakite, Gannon-Doak, Jebbison, Rodriguez, Sanchez, Soler, Toth. Allenatore: Rose