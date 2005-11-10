Atletico Madrid, Simeone esalta Grimaldo: "Sapevo che era il giocatore giusto per noi"

Prosegue il volo dell'Atletico Madrid, che oggi ha avuto la meglio per 0-2 sul Levante in trasferta. A fine partita sono arrivate le seguenti dichiarazioni dal tecnico de Colchoneros Diego Simeone, riportate da Marca.

Un commento sui 90 minuti: "La partita è iniziata dura e difficile, lo sapevamo. Jan ha fatto una bella parata e abbiamo iniziato a capire dove colpirli. Poi sono arrivati ​​il ​​gol annullato a Morten e quello di Grimaldo, e abbiamo continuato a capire come si stava evolvendo la partita. Ed è stato un secondo tempo fantastico. Chi ci vede allenarci sa che ci abbiamo lavorato. E poi c'è la visione di Baena e gli inserimenti di Giuliano. Abbiamo bisogno di tutti".

Piedi per terra: "È un momento, il campionato è molto lungo, conosciamo la strada da percorrere. Partita dopo partita, ma con l'umiltà di sapere cosa dobbiamo raggiungere. Continuo a ripetere che siamo in continua evoluzione e dobbiamo trovare le giuste partnership per proseguire su questa strada".

In gol Grimaldo: "Sapevamo, fin dalla nostra conversazione, che era il giocatore giusto per noi, e mi è piaciuto il suo impegno per l'Atletico. Volevamo il giocatore del Bayer. Ha uno stile di gioco offensivo che ci permette di scardinare le linee avversarie, è responsabile dei rigori e spero che continui così perché avrà il suo bel da fare nelle prossime partite".