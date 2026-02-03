Ufficiale Amburgo, riscattato Omari dal Rennes: 2 milioni di euro al club francese

Il difensore centrale Warmed Omari è ufficialmente un giocatore dell'Amburgo a titolo definitivo. Il club tedesco ha esercitato il diritto di riscatto dal Rennes, versando nelle casse della società francese una cifra vicina ai 2 milioni di euro. L'annuncio, arrivato questo martedì da parte di entrambe le formazioni, sancisce la permanenza in Germania del calciatore dopo il periodo iniziale di prestito.

Questo il comunicato del club tedesco, che dà notizia del riscatto: "Per il centrale classe 2000 è pronto un contratto a lungo termine della durata di quattro anni e mezzo, che lo legherà ai colori del club anseatico fino al 30 giugno 2030. Si tratta di un investimento significativo che testimonia la volontà dell'Amburgo di puntare sulla sua fisicità e sulla sua esperienza internazionale per blindare la retroguardia negli anni a venire.

L'operazione rappresenta una vera e propria dimostrazione di fiducia da parte del HSV: nonostante un infortunio ne abbia rallentato l'impiego nelle ultime settimane, Omari aveva iniziato la stagione in Bundesliga da titolare inamovibile, collezionando 6 presenze di alto livello. Con questo accordo, il club tedesco si assicura la stabilità di un profilo che ha già dimostrato di potersi adattare perfettamente ai ritmi del calcio tedesco".