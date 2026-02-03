Ufficiale Al-Ittihad, arriva Ilenikhena: lascia il Monaco dopo 51 presenze e 10 gol in diciotto mesi

George Ilenikhena saluta la Francia e l'Europa, passando agli arabi dell'Al-Ittihad: "L'AS Monaco ha ufficializzato il trasferimento dell'attaccante George Ilenikhena all'Al-Ittihad, club campione in carica dell'Arabie Saudita. Il diciannovenne lascia il Principato dopo un'esperienza iniziata nell'estate del 2024, durante la quale ha collezionato 51 presenze, condite da 10 reti e 2 assist, contribuendo in modo significativo al ritorno dei biancorossi sul podio della Ligue 1 e all'ottimo cammino in Champions League nella passata stagione.

Il giovane talento, cresciuto calcisticamente nell'Antony prima di affermarsi ad alti livelli, è entrato nel cuore dei tifosi monegaschi soprattutto grazie alla storica rete segnata contro il Barcellona. Quel gol, decisivo per la vittoria per 2-1, ha segnato il ritorno in grande stile dell'AS Monaco nella massima competizione europea, consacrando Ilenikhena come uno dei profili più interessanti del panorama internazionale.

Nella prima parte della stagione attuale, l'attaccante ha confermato il suo fiuto del gol partecipando a 20 incontri tra campionato e coppe. Tra le sue firme più recenti si ricordano la rete decisiva contro l'Auxerre in Ligue 1 e il sigillo negli ottavi di finale di Coppa di Francia contro l'Orléans. Il club monegasco ha voluto ringraziare George per l'impegno costante dimostrato con la maglia "Rouge & Blanc", augurandogli il meglio per questa nuova e prestigiosa avventura professionale".