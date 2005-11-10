La corsa di Gianni Infantino verso un quarto mandato alla guida della FIFA continua a far discutere. Anche la Football Association inglese aveva valutato la possibilità di mettere in discussione l'eleggibilità del dirigente italo-svizzero, salvo poi fare un passo indietro ritenendo che un'azione del genere non avrebbe portato al risultato sperato.

Il nodo del primo mandato

La presidente della FA, Debbie Hewitt, aveva esaminato l'ipotesi di presentare una contestazione formale dopo essere stata contattata dall'organizzazione britannica FairSquare. L'ONG aveva invitato la federazione inglese a chiedere al comitato di governance della FIFA di impedire a Infantino di candidarsi alle elezioni del 18 marzo 2027. Il motivo della possibile protesta riguarda il limite di tre mandati previsto dagli statuti FIFA. Infantino è stato eletto nel 2016, poi confermato nel 2019 e nel 2023, ma il Consiglio della FIFA nel 2022 ha stabilito che il primo mandato fosse da considerare "incompleto". Quell'incarico era infatti iniziato dopo le dimissioni di Sepp Blatter, motivo per cui l'attuale presidente può puntare a un quarto e ultimo mandato.

La FA sostiene Diallo

Nonostante la rinuncia al ricorso, la federazione inglese ha comunque preso le distanze dalla candidatura di Infantino. Debbie Hewitt, membro del Consiglio FIFA, sostiene infatti Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese e principale sfidante dell'italo-svizzero nella corsa alla presidenza. FairSquare ha comunque ribadito la propria posizione, chiedendo alla FA di non lasciare cadere ogni possibilità di intervento e di ottenere chiarimenti sulla decisione che ha permesso a Infantino di ripresentarsi alle elezioni.