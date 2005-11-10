Corea del Sud, ancora tensioni nello spogliatoio: Son e altri quattro big negano l’addio

La Corea del Sud vive giorni delicati dopo le indiscrezioni su una presunta spaccatura tra alcuni dei suoi principali giocatori. Le voci di tensioni nello spogliatoio hanno portato cinque elementi di riferimento della Nazionale a pubblicare un comunicato congiunto per fare chiarezza e smentire l’ipotesi di un possibile abbandono della selezione per chiedere cambiamenti.

Al centro della discussione ci sarebbe stato un confronto generazionale tra il capitano Son Heung-min, attaccante dei Los Angeles FC, Lee Jae-sung e il gruppo formato dai giocatori classe 1996, tra cui Kim Min-jae del Bayern Monaco, Hwang In-beom e Hwang Hee-chan. Le divergenze sarebbero emerse dopo il pareggio contro il Venezuela e la vittoria sull’Uzbekistan dello scorso ottobre, quando alcuni calciatori avevano espresso dubbi sul rendimento della squadra.

"Nessun conflitto personale": il messaggio dei cinque calciatori

Durante il ritiro in Qatar, i cinque protagonisti hanno incontrato la stampa attraverso un comunicato diffuso dalla Federazione coreana. "Le discussioni non sono nate da conflitti personali con un giocatore specifico, ma da una preoccupazione comune sulla necessità che la Nazionale migliori", hanno spiegato. I calciatori hanno inoltre negato di aver mai minacciato di lasciare la selezione per ottenere determinate condizioni: "È completamente falso che abbiamo cercato di imporre richieste in cambio del nostro ritiro".

Una fase complicata dopo il Mondiale

La situazione arriva in un periodo già difficile per il calcio sudcoreano, reduce dall’eliminazione nella fase a gironi del Mondiale 2026 e dal successivo addio del commissario tecnico Hong Myung-bo. Attualmente la squadra è guidata ad interim dallo spagnolo Roberto Moreno, che ha comunque convocato tutti i giocatori coinvolti nella vicenda. Nel primo match dopo l’esplosione del caso, però, la Corea del Sud è stata battuta 3-2 dall’Arabia Saudita in amichevole disputata in Qatar. Il prossimo impegno sarà contro il Qatar il 17 novembre.