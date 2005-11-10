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Grealish chiede scusa ai tifosi dell'Everton: "Non vedo l'ora di tornare ad aiutarvi"

Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 00:26Calcio estero
14.11.2026 00:26Calcio estero
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L'esterno inglese rompe il silenzio dopo l'esclusione e manda un messaggio ai sostenitori dei Toffees dopo il ritorno in campo in amichevole.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Jack Grealish è tornato a parlare dopo le ultime settimane difficili vissute all'Everton. L'esterno inglese, escluso dalla prima squadra da David Moyes per aver saltato un allenamento senza autorizzazione, ha affidato ai social un messaggio di scuse rivolto ai tifosi e a tutto l'ambiente del club.

L'ex Manchester City è rientrato in campo ieri sera nell'amichevole a porte chiuse vinta 4-1 contro il Derby County e, al termine della gara, ha pubblicato un post su Instagram. "Sono felice di essere tornato in campo con i ragazzi dopo alcuni ottimi giorni di allenamento. Voglio chiedere scusa ai tifosi e a tutti i membri del club per non aver potuto aiutare la squadra nelle ultime settimane", ha scritto il 31enne.

Il ritorno dopo la sanzione disciplinare

Grealish ha poi ribadito il proprio legame con l'Everton: "Adoro giocare per questo club e non vedo l'ora di tornare davanti ai nostri tifosi con questa maglia. A presto". L'inglese non giocava una partita ufficiale dallo scorso 17 ottobre, quando i Toffees erano stati sconfitti dal Chelsea. Successivamente era finito al centro di un caso disciplinare dopo aver giustificato con una presunta malattia l'assenza prima della trasferta contro l'Arsenal.

Ora cosa succederà?

La società lo aveva così sospeso, facendogli saltare le sfide contro Newcastle e Coventry City. Moyes, però, aveva lasciato aperta la porta a un suo reintegro, subordinandolo al comportamento del giocatore. Il ritorno nell'amichevole contro il Derby rappresenta il primo passo verso la riabilitazione. Grealish, al secondo prestito consecutivo all'Everton dopo l'esperienza condizionata dagli infortuni della scorsa stagione, punta ora a riconquistare la fiducia dell'allenatore e ritagliarsi nuovamente un ruolo importante in squadra.

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