Tottenham, De Zerbi su Fernandes: "Prima del Chelsea per voi era stupido, ora è Modric"

Alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace, Roberto De Zerbi si schiera apertamente dalla parte di Mateus Fernandes. Il centrocampista, acquistato dal Tottenham per 100 milioni di euro nell'ultima estate, è stato al centro di giudizi contrastanti nelle prime settimane della sua nuova esperienza. Il tecnico italiano, però, invita a non lasciarsi condizionare da valutazioni che possono cambiare nel giro di pochi giorni: "È davvero divertente, sai? Il mondo si muove troppo velocemente. Due settimane fa, Mateus Fernandes era un acquisto disastroso, un giocatore terribile, non aveva abbastanza qualità. Ho detto a Mateus di non ascoltare i media, di non seguirli, di non prestare attenzione a quello che diceva la gente, perché non è vero".

De Zerbi: "Mateus era forte prima del Chelsea ed è lo stesso giocatore adesso"

De Zerbi ha insistito soprattutto sulla necessità di non modificare il giudizio su un calciatore sulla base di una singola prestazione: "Se cambi ora per una partita, giochi bene e sei una stella come Luka Modric, il giorno dopo sei un giocatore stupido, non sai giocare, e il giorno dopo ancora torni ad essere... Mateus Fernandes era un ottimo giocatore prima della partita contro il Chelsea ed è ancora lo stesso giocatore dopo quella partita". L'allenatore del Tottenham vede comunque ampi margini di crescita: "Ci sono cose che deve migliorare perché, considerando il suo potenziale, può diventare uno dei migliori centrocampisti d'Europa nel prossimo futuro".

"Ottimo acquisto per il Tottenham". De Zerbi esalta anche gli altri giovani

Nessun dubbio, dunque, sulla bontà dell'investimento effettuato dagli Spurs: "È stato un ottimo acquisto per il Tottenham perché ha il potenziale per essere un giocatore di prima classe per il club". De Zerbi ha poi allargato il discorso agli altri talenti a disposizione, mostrando grande fiducia nel futuro della squadra: "Ma lo stesso vale per Savio. Savio è un altro giocatore di prima classe, così come Xavi Simons, Lucas Bergvall e Archie". Una presa di posizione netta soprattutto su Mateus Fernandes: per De Zerbi i 100 milioni investiti dal Tottenham non devono diventare un peso né condizionare il giudizio sul percorso di crescita del centrocampista.