Santi Mina, la condanna entra nella fase esecutiva: dieci giorni alla difesa prima del carcere
Michele Pavese
Santi Mina sta per perdere la libertà. La Terza Sezione dell’Audiencia Provincial di Almería ha concesso alla difesa del calciatore un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni sull’esecuzione della pena di quattro anni di carcere per un reato di abuso sessuale commesso nel 2017, condanna diventata definitiva dopo la conferma del Tribunale Supremo.
Nessuna sospensione automatica: possibile ingresso volontario in carcere
Considerata la durata della pena, superiore ai due anni, non è possibile applicare la sospensione ordinaria della condanna. Terminato il passaggio previsto per le osservazioni della difesa, il tribunale potrà quindi emettere il provvedimento per l’ingresso volontario del giocatore in un istituto penitenziario scelto dallo stesso Mina.
L’Audiencia ha inoltre chiesto al calciatore di esprimersi sul rispetto delle misure restrittive previste dalla sentenza: per dodici anni dovrà mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima e non potrà avere alcun tipo di comunicazione con lei. In caso di violazione, Mina rischierebbe un nuovo procedimento per inosservanza della condanna.
La conferma sulla vicenda del 2017
La procedura arriva dopo che lo scorso settembre il Tribunale Supremo aveva confermato integralmente la condanna per i fatti avvenuti nella notte del 16 giugno 2017, all’interno di un furgone parcheggiato vicino a una discoteca di Mojácar, in provincia di Almería. I giudici hanno respinto tutti i 29 motivi presentati dalla difesa, stabilendo che il calciatore aveva agito sfruttando una situazione nella quale la vittima si trovava in uno spazio ristretto e in condizioni di shock. Il Tribunale ha confermato anche il risarcimento di 25.000 euro per danno morale.