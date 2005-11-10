Il Fenerbahce saluta Kuyt: la separazione dopo l’arrivo di Emre Belozoglu in panchina

Il rapporto tra Dirk Kuyt e il Fenerbahçe è arrivato al capolinea. Dopo l’arrivo di Emre Belozoglu sulla panchina della squadra turca, il futuro dell’ex attaccante olandese era diventato incerto e ora è arrivata la conferma ufficiale della separazione. Kuyt aveva assunto temporaneamente la guida della squadra dopo l’addio di İsmail Kartal, dirigendo il gruppo nelle sfide contro Goztepe e Liverpool.

Il saluto del club

Il Fenerbahçe ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale, dedicando parole di grande riconoscenza al tecnico olandese. "Grazie Dirk Kuyt! La nostra storia con questi colori è iniziata anni fa e il legame tra noi non si è mai interrotto. Prima eri con noi in campo, poi in panchina. Con il tuo amore e la tua dedizione per questa maglia hai conquistato un posto speciale nei nostri cuori".

Un legame nato da giocatore

Kuyt aveva costruito un rapporto speciale con il club già durante la sua esperienza da calciatore. Arrivato al Fenerbahçe nel 2012 dopo gli anni al Liverpool, l’olandese era diventato uno dei simboli della squadra grazie alla sua professionalità e al suo attaccamento ai colori gialloblù. La società ha voluto ribadire il valore del rapporto umano costruito nel tempo: "Oggi ti diciamo addio, ma il tuo posto in questa grande famiglia non cambierà mai. Perché alcuni saluti non rappresentano una separazione, ma l’espressione di un legame eterno".