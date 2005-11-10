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Scaloni nella storia dell’Argentina: sarà il primo CT a guidare la Selección in 3 Mondiali

Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 11:56Calcio estero
11.11.2026 11:56Calcio estero
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Il rinnovo fino al 2030 porterà il tecnico campione del mondo 2022 a un traguardo mai raggiunto prima.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Lionel Scaloni è pronto a scrivere un’altra pagina di storia con l’Argentina. Il rinnovo del commissario tecnico fino al 2030, che verrà ufficializzato domani, gli permetterà infatti di diventare il primo allenatore nella storia della Selección a guidare la squadra in tre edizioni della Coppa del Mondo.

Un traguardo che certifica il peso del ciclo iniziato nel 2018, culminato con la vittoria del Mondiale in Qatar nel 2022 e proseguito con una nazionale ancora protagonista sulla scena internazionale e finalista dell'ultima rassegna iridata. Scaloni supererà così due figure leggendarie del calcio argentino come César Luis Menotti e Carlos Salvador Bilardo.

Un primato tra i campioni del mondo

Prima di lui, infatti, soltanto Menotti e Bilardo avevano guidato l’Argentina in due Mondiali consecutivi. Il primo fu protagonista nel 1978 e nel 1982, mentre il secondo sedette sulla panchina albiceleste nelle edizioni del 1986 e del 1990, conquistando il titolo in Messico con Diego Armando Maradona.

Scaloni, invece, avrà la possibilità di accompagnare la Selección fino al torneo del 2030, entrando in una dimensione ancora più esclusiva.

La Scaloneta continua il suo percorso

Il tecnico, arrivato inizialmente come soluzione temporanea dopo il Mondiale 2018, ha costruito un gruppo vincente e una nuova identità per l’Argentina. Sotto la sua guida sono arrivate due vittorie in Copa America, la Finalissima contro l’Italia e soprattutto il trionfo mondiale in Qatar.

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