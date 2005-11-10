Francia, Zidane non sostituirà l'infortunato Tchouameni: il centrocampo offre garanzie
Michele Pavese
La Francia perde Aurelien Tchouaméni, ma Zinedine Zidane non cambierà i suoi piani. Il commissario tecnico dei Bleus ha infatti deciso di non convocare un nuovo centrocampista dopo il forfait del giocatore del Real Madrid, costretto a lasciare il ritiro a causa di un problema agli adduttori.
Fiducia nei presenti
Una scelta che conferma la fiducia nelle alternative già presenti nella lista dei convocati. Per ricoprire lo stesso ruolo, Zidane ha infatti chiamato Eduardo Camavinga, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot e Warren Zaïre-Emery, quattro profili considerati sufficienti per affrontare i prossimi impegni della Nazionale.
Nuovo stop per Tchouaméni
Per Tchouaméni si tratta di un altro contrattempo dopo un periodo in cui sembrava aver ritrovato continuità con il Real Madrid. Il centrocampista era particolarmente atteso da Zidane, anche perché aveva saltato il precedente raduno di settembre-ottobre. Il problema fisico riguarda nuovamente la zona degli adduttori, la stessa che lo aveva già costretto a fermarsi all’inizio della stagione. Il giocatore lascerà quindi il gruppo della Francia nella giornata di oggi, facendo ritorno nella capitale spagnola.