Da LaLiga alla Russia: Aberdin lascia il Getafe e si trasferisce al Sochi, le cifre

In Russia il calciomercato chiude il 20 febbraio e i club hanno a disposizione dunque ancora 12 giorni per continuare a rinforzare i rispettivi organici. E così oggi il Sochi ha annunciato un nuovo innesto in difesa. Si tratta di Nabil Aberdin, 22 anni, difensore nato in Francia ma di nazionalità marocchina che si trasferisce sulle rive del mar Nero a titolo definitivo per una cifra, secondo i media locali, che si aggira sui 200 mila euro.

In questa stagione Aberdin aveva collezionato 4 presenze ne LaLiga e ora vola in Russia. Di seguito il comunicato ufficiale del Sochi: "Il difensore centrale marocchino Nabil Aberdin si è unito alla nostra squadra. La precedente squadra del giocatore 22enne era il club spagnolo del Getafe. Aberdin giocherà per il Sochi con il numero 24".