Leao si "sblocca", primo assist con il Galatasaray. Poi su Yamal: "Spero vinca il Pallone d'Oro"

Rafael Leao è stato criticato molto in questa sua prima parte di stagione con il Galatasaray e il motivo sono ovviamente le sue prestazioni. Il portoghese, che ha ereditato in Nations League la numero 7 di Cristiano Ronaldo, non ha ancora segnato un gol e ha fornito un solo assist, quello di ieri contro il Barcellona. La speranza è che sia solo l'inizio di una lunga serie e che si sia sbloccato a livello psicologico perché ha indubbiamente le qualità per fare la differenza in Turchia.

Le sue parole

Dopo il ko per 4-1 contro i blaugrana, Rafael Leao ha parlato di un tema molto delicato a TNT Sport Brasil: "Spero che Lamine Yamal vinca il Pallone d'Oro e grandi trofei con il Barça. È tra i migliori al mondo, è una persona che apprezzo molto come giocatore e come persona. È circondato da buoni giocatori in un club straordinario". Un'investitura che ribadisce tutta la sua stima per il fuoriclasse spagnolo.