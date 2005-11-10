Domani Francia-Belgio, Zidane annuncia qualche rotazione: "Voglio poter contare su tutti"

La Francia si prepara alla sfida di Nations League contro il Belgio con l’intenzione di cambiare volto. Zinedine Zidane ha annunciato in conferenza stampa che apporterà diverse modifiche rispetto all’undici sceso in campo venerdì contro l’Italia, fermata sull’1-1. "Ci saranno dei cambiamenti, questo è certo", ha spiegato il commissario tecnico dei Bleus, consapevole della necessità di gestire le energie dopo una serie di partite ravvicinate. Sarà la quarta gara consecutiva per la Francia e il ct non vuole correre rischi.

Spazio per tutti

La parola d’ordine di Zidane è coinvolgimento. Il tecnico francese aveva già operato un ampio turnover nella precedente sfida contro il Belgio, vinta 1-0, arrivata appena tre giorni dopo il successo ottenuto in Turchia con lo stesso risultato. "Tutti sono importanti in questa squadra. È questo che voglio trasmettere ai miei giocatori. Voglio poter contare su tutti", ha ribadito l’ex numero 10. Una gestione necessaria per mantenere alta la condizione dell’intero gruppo.

Un ultimo sforzo

Dopo tre giornate, la Francia guida il girone con sette punti, davanti al Belgio a quota sei e all’Italia ferma a quattro. Ultima la Turchia, ancora a zero. Zidane si è detto soddisfatto dello spirito mostrato dalla squadra durante i quindici giorni di ritiro. "È stato fantastico stare con i giocatori. È frustrante che tutto stia per finire", ha ammesso. Ora l’obiettivo è chiudere il primo ritiro della sua gestione nel migliore dei modi: "Bisogna fare un ultimo sforzo. Sarebbe bello concludere con una vittoria".