Francia, manca il materiale per l'allenamento: seduta rinviata dopo il k.o. contro l’Italia

La Francia prova a voltare pagina dopo la prima sconfitta dell’era Zinedine Zidane, ma il ritorno alla normalità non è stato immediato. All'indomani della sconfitta per 3-1 contro l’Italia a San Siro, la Nazionale francese è arrivata a Bordeaux, dove domenica sera affronterà la Turchia in Nations League.

L’arrivo dei Bleus allo Stade Atlantique è avvenuto in modo discreto: due pullman hanno utilizzato un ingresso secondario permettendo a giocatori e staff di entrare direttamente nell’impianto lontano dagli occhi dei presenti. Soltanto una decina di tifosi aveva atteso davanti all’ingresso principale nella speranza di vedere i protagonisti.

Il materiale da Clairefontaine non arriva: seduta posticipata

Il primo allenamento in programma a Bordeaux, inizialmente fissato per le 18, ha però subito un ritardo di diversi minuti a causa di un problema logistico. Il materiale necessario per la seduta, infatti, doveva arrivare da Clairefontaine ma non è stato consegnato nei tempi previsti, costringendo lo staff tecnico ad apportare modifiche al programma. Alle 19 l’allenamento non era ancora iniziato; un nuovo inconveniente organizzativo per la nazionale francese, dopo altri problemi emersi già durante il primo raduno della gestione Zidane e nella trasferta in Italia.