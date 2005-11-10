Tensione Zidane-Mbappé? Il ct chiarisce: "Tutte sciocchezze, sarà con noi domani"

Clima teso in casa Francia. Mentre negli ultimi giorni si sono diffuse voci su una presunta relazione non proprio idilliaca tra Zinedine Zidane e Kylian Mbappé, il ct dei transalpini ha fornito la sua versione dei fatti: "Non le capisco, ma non è un grosso problema. Per questo non intendo entrare nel merito della questione. Ho il rapporto che un allenatore ha con il suo giocatore e va benissimo. Non posso impedire alla gente di dire quello che dice, ma sono sciocchezze. È un peccato ed è piuttosto fastidioso".

"Sono tutti disponibili", ha confermato il commissario tecnico francese, riferendosi sia a Mbappé che a Désiré Doué (che ha perso un dente durante la partita di Milano). L'attaccante del Real Madrid potrebbe tornare titolare contro la Turchia dopo aver subito un infortunio muscolare.

"Cambia tutto, preferiamo averlo che non averlo", ha ammesso Zidane alla stampa. "Non c'è problema, sarà con noi domani". Prima di eludere la domanda sulla sua posizione, se sulla fascia sinistra o al centro come numero 9: "Vedrete come giocheremo. Queste sono questioni che riguardano l'allenatore".