Manca Raphinha? Ci pensa Gabriel Jesus: "Giocare al Barça è facilissimo, un sogno"

Dopo essere stato accostato anche a diverse squadre in Serie A nel corso dell'estate, Gabriel Jesus ha lasciato l'Arsenal per ripartire dal Barcellona. La concorrenza è folta, ma la stagione è lunga e c'è spazio per tutti: il brasiliano ha già realizzato tre gol in questo inizio di stagione in maglia blaugrana, andando a segno anche ieri nel 3-0 al Getafe.

Dopo la sfida ha parlato a Movistar, spiegando le proprie sensazioni in questa nuova avventura: "Mi sento bene, essere al Barça è un sogno, l'ho già detto diverse volte. Giocare con questi ragazzi è facilissimo, giocano tutti molto bene. Hanno sempre la palla tra i piedi, il che mi facilita il compito di creare occasioni da gol. Sono pronto a segnare".

Sul tecnico Flick e sull'assenza di Raphinha, che non ha fatto rimpiangere: "Flick dà molta fiducia ai giocatori. Stiamo giocando molto bene. Creeremo occasioni quando saremo in campo. Dobbiamo segnare. Spero che Raphinha si riprenda presto perché la sua assenza si fa sentire".

Poi ha aggiunto: "Ho giocato in squadre che hanno sempre segnato molti gol. Ora sono in un'altra squadra che segna altrettanto. Continuiamo a segnare tanto per vincere le partite e, alla fine della stagione, vincere i titoli, che è la cosa più importante".